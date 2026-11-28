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Yıldız Tekvando Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 26-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla tamamladı.

Madalya rekoru kıran ay-yıldızlılar, üst üste 3'üncü kez takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

58 Sporcu Türkiye'yi temsil etti

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon sona erdi.

Bükreş'teki şampiyonada Türkiye'yi 35'i kız, 23'ü erkek toplam 58 sporcu temsil etti.

Milli sporcular, organizasyonun ilk gününde 3 bronz madalya kazandı.

İkinci günde ise 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya elde edildi.

Şampiyonanın üçüncü ve son gününde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya daha geldi.

DHA Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda podyumda ilk üç sırayı paylaşan isimler madalya ve ödüllerini aldı.

Son günde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz geldi

Altın madalyaların sahipleri, erkeklerde 57 kiloda Yağız Maraklı ile 65 kiloda Muhammed Ali Arslan, kızlarda ise +59 kiloda Sıla Ela Er oldu.

Gümüş madalyayı erkekler 57 kiloda Barış Nergiz, kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık aldı.

Erkekler 61 kiloda Hakkı Enes Yurdal ise bronz madalyaya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 61 kiloda Avrupa şampiyonu olan Muhammed Ali Arslan, bu yıl da 65 kiloda Avrupa'nın zirvesine çıktı.

DHA Yıldız Tekvando Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te üst üste 3'üncü kez takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kupalarıyla birlikte kutladı.

Tanrıkulu: Üst üste 3'üncü kez şampiyonuz

2024 ve 2025 yıllarında da takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, Bükreş'te kazandığı 22 madalyayla rekor kırarak şampiyonluk serisini sürdürdü.

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Kız Milli Takımı, 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla takım sıralamasında birinci oldu.

Erkek Milli Takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Türkiye'ye bir kez daha takım halinde Avrupa şampiyonluğu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tanrıkulu, "Üst üste 3'üncü kez şampiyonuz. Hem de tarihin en yüksek madalya sayısına ulaşarak bunu başardık. Her yaş kategorisinde takım halinde şampiyonluklara ülkemizi alıştırdık. Altyapıdaki sporcularımızın bu başarısı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu önemli başarıda pay sahibi olan sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın antrenörlerini, kulüplerini ve ailelerini, bizlere fırsat yaratarak bu başarıların kapısını açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır başta olmak üzere spor teşkilatımıza camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye Tekvando Milli Takımı üyeleri podyumda yer aldı.

Madalya kazanan milli sporcular

Altın (6): Esmanur Geyik (29 kg), Sinem Coşkun (33 kg), Sema Gül Dinçer (37 kg), Sıla Ela Er (+59 kg), Yağız Maraklı (57 kg), Muhammed Ali Arslan (65 kg).

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Gümüş (5): Melek Su Dönmez (29 kg), Medine Arslan (33 kg), Hasret Nur Tanrıöver (37 kg), Eylül Duru Varlık (+59 kg), Barış Nergiz (57 kg).

Bronz (11): Elif Işık (29 kg), İrem Su Güzel (33 kg), Göknur Tanrıkulu (41 kg), Alara Rose Tanrıkulu (44 kg), Hira Nur Bahtiyar (44 kg), Eylül Naz Akdağ (47 kg), Afra Nil Karaman (51 kg), Yusuf Eren Gültekin (33 kg), Ömer Çiltaş (41 kg), Ege Kovanlık (45 kg), Hakkı Enes Yurdal (61 kg).

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