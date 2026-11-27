Romanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3'ü altın olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonda altın madalyayı 29 kiloda Esmanur Geyik, 33 kiloda Sinem Coşkun ve 37 kiloda mücadele eden Sema Gül Dinçer elde etti.
Gümüşte üç, bronzda iki madalya
Gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcular ise 29 kiloda Melek Su Dönmez, 33 kiloda Medine Arslan ve 37 kiloda Hasret Nur Tanrıöver oldu.
Bronz madalyayı 29 kiloda mücadele eden Elif Işık ile 33 kiloda yarışan İrem Su Güzel kazandı.
Türkiye, bu sonuçla organizasyondaki madalya sayısını 16'ya yükseltti.
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