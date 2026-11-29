Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Gaziantep FK'nın sahasında oynanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maça dair açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında pozisyonlara girdiklerini ancak skor yapamadıklarını söyledi.

Demirel: Golü bulmamız lazım

Demirel, ilk yarıda oyunun planladıkları gibi geçtiğini belirterek "Yakaladığımız gol pozisyonları var. 3-4 tane gol pozisyonuna girdik ama değerlendirmedik. İlk yarı bitiminde oyunculara aynı şekilde devam ettikleri taktirde maçı kazanacaklarını söyledim ama çok basit bir taç atışından sonra gelen bir gol... Zaten Orban'ın bu tarz defans arkası koşularını biliyorduk. Sonrasında ikinci gol, yine basit yediğimiz bir gol." dedi.

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Gençlerbirliği maçında sahaya çıkamadığını hatırlatan Demirel şöyle konuştu: "Gençlerbirliği maçında da çok basit bir gol gördük. Bugün de hem taç atışı sonrası hem de frikik sonrası yediğimiz goller oynadığımız oyuna yakışmadı. Eğer ki bu golleri yaşamasak ben skorun lehimize olacağını düşünüyorum. Yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlara girdik. İkinci yarıda hatırladığım Efe'nin bir kafası var, Meleke'nin bir şutu var. Golü bulmamız lazım çünkü golü bulamayınca takımın üzerinde zaten bir kırılganlık var. Bunu benden önceki maçlarda yaşadılar. Pozisyona giren ama golü bulamayan bir takım var. Bu da şu anki durumumuzun sebebi bence. Yoksa oyun olarak evet, pozisyon olarak evet, topun bizde kalması evet ama skor olarak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Bu sebepten dolayı da bunu mağlup olduk."

DHA Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Demirel: Umut kesilmez

Ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktaran Demirel, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Çünkü hem durumumuzdan ötürü hem de şehrin buna ihtiyacı var. Sezonun 3’te birlik bölüm bitti, 3’te 2’lik bölüm kaldı. İnşallah bu bölümde biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde şimdi çok önemli bir kupa maçı var. Doğruları yaparak yolumuza devam etmeye çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Taraftarın maça fazla ilgi göstermediği yönündeki soruya Demirel, "Umut kesilmez. Umut her zaman var. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Konya maçından sonra içerideki Beşiktaş maçında yine taraftarımızı çağıracağım. Taraftar da haklı, galibiyet istiyor. İnşallah en yakın zamanda bu galibiyetleri alarak hem taraftarı stadımıza çekeceğiz hem de Gazianteplileri mutlu edeceğiz." yanıtını verdi.

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Hasi: Çok önemli bir galibiyetti

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, takımının Gaziantep deplasmanına 2 maç kaybederek geldiğini ve eksik oyuncularına rağmen önemli bir 3 puan aldığını söyledi.

Hasi, "Oyuncularım harika işler başardı. Buraya 2 maç kaybederek gelmiştik. Eksik oyuncularımız vardı. Çok önemli bir galibiyetti. 3 puan çok önemliydi. İlk 10 dakikada iyi başladık ikinci yarının başlarında golleri de bulduk. 2-0’dan sonra hata olarak çok fazla geriye yaslandık ve topu rakibe bıraktık. 3 puan için çok mutluyum. Türkiye Kupası’nda da tek hedefimiz maç kazanmak. Sağ tarafta Camara bize sıkıntı çıkardı. 30’uncu dakikadan sonra yardımlar ile toparladık. Dia Sabia ve Orban mükemmel işler yaptı. Takımın geri kalanı da ikisine çok yardım etti." diye konuştu.

Hasi: Ocak ayında transfer yapmak kolay değil

Dellova'nın tedavisinin sürdüğünü de anlatan Hasi, devre arası için transferlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hasi, "Dellova tedavisi iyi gidiyor. Toparlamya başladı. Alanyaspor maçında yüzde 50 olacak şu an durumu arada. Çok önemli bir oyuncu ama tüm oyuncularımız önemli Mehmet Yeşil bugün çok iyi işler yaptı. Bir öyuncu diğerinden daha önemli ya da önemsiz değil. Gözlemlediğimiz oyuncular hep var. Ben hayatım boyunca hep maç takip edip bakarım. Yönetim çalışmalarına devam ediyor. Biz neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ocak ayında transfer yapmak kolay değil. Yöneticilerim ve ben çok çalışıyoruz. Kafamda bazı oyuncular var ama tabi ki önümüzdeki ay içerisinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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