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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Tüpraş Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak, karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Bu sezon ligde 12 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 31 puanla haftaya lider girdi.

Siyah-beyazlılar ise 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 25 puanla 13. hafta öncesinde üçüncü sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki eksikler

Galatasaray'da Portekizli Rafael Leao, Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Leao, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ile kanama tespit edilen oyuncu, derbide forma giyemeyecek.

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Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Nijeryalı Victor Osimhen ile Macar Roland Sallai'nin ise Beşiktaş maçında geniş kadroda yer alması bekleniyor.

IHA Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile 9 kez rakip oldu. (arşiv)

Üç oyuncu sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezon boyunca üçer sarı kart gören Kolombiyalı Davinson Sanchez ile Roland Sallai, yarın oynayıp bir kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Rafael Leao da üç sarı kartla sınırda yer alıyor.

Okan Buruk kulübede olmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart cezası nedeniyle derbide kulübedeki yerini alamayacak.

Buruk, ligin 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Teknik adam, bu sezon ligin 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızıyla cezalandırılmış, 7. haftada oynanan Kasımpaşa maçında kulübede bulunamamıştı.

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Galatasaray son 8 resmi maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 8 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında almıştı. O günden bu yana Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybetmedi.

Bu süreçte ligde Gençlerbirliği'ni (1-0), Fenerbahçe'yi (2-1), TÜMOSAN Konyaspor'u (4-0), Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) ve Samsunspor'u (2-1) mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Fransa'nın Lille (4-2), Almanya'nın Stuttgart (2-0) ve İngiltere'nin Aston Villa (1-0) takımlarını yendi.

Sarı-kırmızılılar, son 5 maçın 3'ünde kalesinde gol görmedi. Ligde TÜMOSAN Konyaspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Stuttgart ile Aston Villa Galatasaray'a gol atamadı.

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Buruk, Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olabilir

Geçmiş sezonlarda sarı-kırmızılılarla birçok başarıya imza atan Okan Buruk, Beşiktaş'ı yenmesi halinde yeni bir rekora ortak olacak.

Buruk, yarın siyah-beyazlılara karşı kazanırsa Süper Lig'deki 3. deplasman galibiyetini alacak. Tecrübeli çalıştırıcı böylece Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile birlikte Beşiktaş'ı ligde dış sahada en fazla yenen teknik direktör olacak.

Buruk, başka bir alanda da Kılıç'ı geçebilir. Galatasaray tarihinde Beşiktaş'ı Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci teknik adam konumundaki Buruk, sarı-kırmızılıların başına geçtiğinden beri siyah-beyazlıları ligde 5 kez yendi ve bu sayıyla Gündüz Kılıç (5) ile aynı sırada yer alıyor.

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Yarın kazanması halinde Kılıç'ı geride bırakacak olan Buruk, tek başına ikinci sıraya yerleşecek. Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ise 10 galibiyetle bu alanda zirvede bulunuyor.

Kafa golünde zirve ortaklığı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan üç takımdan biri.

Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 5 kafa golüyle İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa ile zirveyi paylaşıyor. Bu golların üçünü Victor Osimhen, birer tanesini ise Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Beşiktaş ise 5 golle, Arca Çorum FK'nin (6) ardından ligde en fazla kafa golü yiyen ikinci ekip konumunda.

Son 5 derbide 4 kırmızı kart

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 kırmızı kart gördü. Bu maçların 4'ü ligde, biri TFF Süper Kupa'da oynandı.

Süreç, 3 Ağustos 2024'te oynanan TFF Süper Kupa müsabakasıyla başladı. Sarı-kırmızılı oyunculardan Danimarkalı Victor Nelsson, Polonyalı Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Alman Leroy Sane, Beşiktaş derbilerinde kırmızı kartla cezalandırıldı.

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