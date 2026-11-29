Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK'ye 4-0 mağlup oldu ve 3 puan hasreti sürdü.
Ligde son galibiyetini 9. haftada elde eden Sivasspor, 7 maçtır kazanamıyor.
Son galibiyet 9. haftada gelmişti
Sivasspor, 9. haftada evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek üç puana ulaşmış, 10. haftada ise deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kırmızı-beyazlılar, 11. haftada iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 12. haftada deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.
13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, 14. haftada dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 yenildi.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 16. haftada dün sahasında Bodrum FK'ya 4-0 yenilerek galibiyet hasretine son veremedi.
Sivas temsilcisi, ligde çıktığı 16 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 13 puanda bulunuyor.
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