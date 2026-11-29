Maçtan detaylar









Süper Lig tarihinde Erzurumspor FK ile oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonraki üç karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı.









Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk resmi maçta sarı-lacivertli ekiple 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK, daha sonraki üç ziyaretinden de mağlup döndü ve bu karşılaşmaların tamamında en az üçer gol yedi.









Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son yedi maçı kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Ocak 2004-Eylül 2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yakaladı.











