Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Asensio ve Ake ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın forma giymeleri beklenmiyor. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa arenasında iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, ligde ise son olarak Kocaelispor ile 2-2 berabere kalmıştı.
12 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 maçını kaybeden Erzurumspor Futbol Kulübü ise Kadıköy deplasmanına kötü gidişatı durdurmak için çıkacak. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Doğu Anadolu ekibinin zorlu maç öncesi 14 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe ile Erzurumspor Futbol Kulübü, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti. 2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 kazanmıştı.
Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı. Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'de 3 maçlık cezası sona eren Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek. Milan Škriniar ve Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Asensio ve Ake ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın forma giymeleri beklenmiyor.
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Maçtan detaylar
Süper Lig tarihinde Erzurumspor FK ile oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonraki üç karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı.
Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk resmi maçta sarı-lacivertli ekiple 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK, daha sonraki üç ziyaretinden de mağlup döndü ve bu karşılaşmaların tamamında en az üçer gol yedi.
Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son yedi maçı kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Ocak 2004-Eylül 2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yakaladı.
İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Erzurumspor FK (1G), tek galibiyetini son karşılaşmada Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek aldı. Mavi-beyazlılar, bugüne kadar İstanbullu rakipleri karşısında üst üste iki galibiyet alamadı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 16 puan kaybeden Fenerbahçe (6G 2B 4M), 2021/22'den bu yana bu aşamalar itibarıyla en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin kaybettiği 16 puanın 11'i skor avantajı yakaladığı
karşılaşmalarda geldi (1B 3M).
Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Erzurumspor FK, sezonun ilk dokuz haftasında aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (4G 2B 3M).
Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli (38) ve toplam (123) şut çeken takım Erzurumspor FK. Fenerbahçe ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana rakiplerine maç başına en fazla isabetli (5) ve toplam (15) şut çektirdiği sezonu yaşıyor.
Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan takım Fenerbahçe (7). Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk 15 dakikasında üç gol attığı tek maçı Emre Belözoğlu yönetiminde Erzurumspor FK'ya karşı oynadı (Mayıs 2021).
Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol atan Mason Greenwood (Kocaelispor & Çorum FK x2), üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırdığı son seriyi Ağustos 2024'te Marsilya formasıyla Ligue 1'de yakaladı.
Erzurumspor FK'nın Süper Lig'de attığı son iki golü Ibrahim Diabate kaydetti ve bu iki golün de asistini Gyrano Kerk yaptı. Lig tarihinde Erzurum ekibinin üst üste üç golünü atan isim bulunmazken, mavi-beyazlıların üst üste üç golünde pası veren tek oyuncu Emrah Başsan (Nisan 2019).
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.