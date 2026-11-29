Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı, 25 puan elde etti.

Derbiden galibiyetle ayrılması halinde Beşiktaş, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirecek.

Agbadou'nun durumu maç günü belli olacak

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun hafif bir sakatlığı bulunuyor.

Batum'da oynanan Hapoel Beer-Sheva maçının kadrosunda yer almayan Agbadou, dün takımla birlikte çalıştı.

Fildişi Sahilli oyuncunun son durumuna maç günü bakılacak, sağlık heyetinden onay çıkarsa Agbadou, yarınki derbide Vincenzo Italiano'dan görev bekleyecek.

Üç oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta üç oyuncu, derbiye ceza sınırında çıkacak.

Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Leandro Trossard, sarı-kırmızılılara karşı sarı kart görürse gelecek hafta Samsunspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş son üç maçını kazandı

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında son üç maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu seride 4. maçın peşinde.

Siyah-beyazlılar, ligin 11. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 yendi, 12. haftada ise Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş, derbiyi de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı planlıyor.

Kökçü, Trossard ve Vlahovic formda

Kaptan Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, son maçlardaki performanslarıyla Beşiktaş'ta öne çıktı.

Bu sezon 17 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Orkun Kökçü, ligde geçen hafta Konyaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ağlarını havalandırdı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun derbideki en büyük kozlarından biri durumunda.

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Siyah-beyazlı formayla 17 maçta 3 gol atan Trossard ise tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlıyor.

48 yaşındaki çalıştırıcının derbi planında, Belçikalı yıldıza hücumda önemli bir görev düşecek.

Vlahovic ise oynadığı 16 müsabakada 11 golle dikkati çekti.

26 yaşındaki Sırp golcü, gollerinin tamamını Süper Lig'de attı, Avrupa kupalarında ise skor bulamadı.

İtalyan teknik adam, derbide gol yollarında Vlahovic'e güveniyor.

Tüpraş Stadı'nda hedef 7'de 7

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Eyüpspor'u (1-0), Çorum FK'yı (6-2), Erzurumspor FK'yı (3-0), Kocaelispor'u (2-1), İstanbul Başakşehir'i (2-0) ve Gençlerbirliği'ni (3-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 17 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Avrupa kupalarında Midtjylland'ı (1-0), Hradec Kralove'yi (1-0), Kauno Zalgiris'i (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, Crystal Palace ile de 2-2 berabere kaldı, yenilgi yüzü görmedi.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı iç saha maçında ise İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 ile geçti.

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