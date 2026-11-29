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Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olmasının ardından 9 maça çıktı.

Ligdeki son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden Güneydoğu temsilcisi, sonrasındaki 9 karşılaşmada 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı, sonraki 8 karşılaşmada ise puan elde edemedi.

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Bu süreçte Kocaelispor, Arca Çorum FK, Başakşehir, Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler'e mağlup olan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

Sahasında galibiyeti bulunmuyor

Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 7 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Bu müsabakalarda 4 gol atan, kalesinde ise 13 gol gören Güneydoğu temsilcisi, iç sahada 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirilen Volkan Demirel, takımın başında çıktığı 2 maçta da puanla tanışamadı.

Kırmızı-siyahlılar, Demirel yönetiminde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0, dün sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilirken, ligin 14. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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