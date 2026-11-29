Arjantin temsilcisi Estudiantes forması giyen tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Palmeiras'a 2-0 kaybettikleri 2026 Copa Libertadores finalinin ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Galatasaray'da kazandığı 19 kupa ve unutulmaz zaferlerle sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Uruguaylı file bekçisi yeşil sahalara veda etti.
Güney Amerika futbolunun zirvesi olan Copa Libertadores finalinde Estudiantes, Brezilya ekibi Palmeiras'a 2-0 mağlup olarak kupayı kıl payı kaçırırken, maçın ardından futbol dünyasında bir dönem kapandı. Kariyerinin son döneminde Arjantin ekibinin kalesini koruyan Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
"İlk maçıma çıktığım statta veda ediyorum"
Maçın ardından duygu dolu bir açıklama yapan 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, kariyerine başladığı yerde noktayı koymanın gururunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu. Sonuç futbolun bir parçası ama Estudiantes profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım stadyuma geldi. Tribünleri doldurdular, sonuna kadar desteklediler. Dışarıda ailem var, onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğrusu şu an konuşmak biraz zor ama mutlu ayrılıyorum, son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum."
Galatasaray tarihine altın harflerle kazındı
Türk futbolunda ve Galatasaray camiasında adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği 14 sezonda kırılması güç rekorlara ve kupalara imza attı. Galatasaray formasıyla toplam 19 kupa sevinci yaşayan deneyimli eldiven; 8 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa, 5 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.