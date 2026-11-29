"Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu. Sonuç futbolun bir parçası ama Estudiantes profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım stadyuma geldi. Tribünleri doldurdular, sonuna kadar desteklediler. Dışarıda ailem var, onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğrusu şu an konuşmak biraz zor ama mutlu ayrılıyorum, son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum."