Futbolseverleri 29 Kasım Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahaya çıkarken Avrupa'da Everton-Liverpool ve Arsenal-Manchester City maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek.
13.30 | Arca Çorum FK - Kocaelispor | beIN SPORTS 1
16.00 | Eyüpspor - İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS 1
19.00 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK | beIN SPORTS 1
1. Lig'de bugün hangi maçlar var?
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı pazar günü oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek.
13.30 | Pendikspor - Iğdır FK | beIN SPORTS 2
16.00 | Antalyaspor - Fatih Karagümrük | beIN SPORTS 2
19.00 | Ankara Keçiörengücü - Kayserispor | beIN SPORTS 2
Premier Lig'de bugün hangi maçlar var?
İngiltere Premier Lig'de pazar gününün öne çıkan karşılaşması Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak. Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisi de günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
15.00 | Everton - Liverpool | beIN SPORTS 3
17.05 | Brighton - Newcastle United | beIN SPORTS MAX 2
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