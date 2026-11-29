Fenerbahçe - Erzurumspor FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Asensio ve Ake ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın forma giymeleri beklenmiyor. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.