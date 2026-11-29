Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Kocaelispor'un genç yıldızını gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği futbolcu için sarı-kırmızılıların ilk temasları kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı öğrenildi.
Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek ve savunma hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'un genç stoperi Emir Ortakaya'yı gündemine aldı.
Savunmaya yerli bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki futbolcu için ilk girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da Emir Ortakaya'nın transfer edilmesini istediği belirtildi.
OKAN BURUK'TAN SELÇUK İNAN'A TRANSFER TELEFONU
Transfer sürecinde dikkat çeken gelişmenin ise Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında yaşandığı ifade edildi. Mynet'in aktardığı habere göre Buruk, genç savunmacıyı kadrosunda görmek istediğini Selçuk İnan'a iletti. İki kulüp arasında transfer için temasların başladığı ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Galatasaray, Emir Ortakaya'yı özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların savunmadaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi doğrultusunda bu transfere önem verdiği belirtiliyor. Ayrıca mevcut seçeneklerden Bitshiabu'dan beklenen verimin alınamaması da yerli stoper arayışını hızlandıran etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Futbol kariyerinde 2021-2026 yılları arasında Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olan Emir Ortakaya, bu dönemde farklı takımlarda kiralık olarak forma giydi.
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