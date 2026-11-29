OKAN BURUK'TAN SELÇUK İNAN'A TRANSFER TELEFONU





Transfer sürecinde dikkat çeken gelişmenin ise Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında yaşandığı ifade edildi. Mynet'in aktardığı habere göre Buruk, genç savunmacıyı kadrosunda görmek istediğini Selçuk İnan'a iletti. İki kulüp arasında transfer için temasların başladığı ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.





Galatasaray, Emir Ortakaya'yı özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların savunmadaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi doğrultusunda bu transfere önem verdiği belirtiliyor. Ayrıca mevcut seçeneklerden Bitshiabu'dan beklenen verimin alınamaması da yerli stoper arayışını hızlandıran etkenlerden biri olarak gösteriliyor.