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Trendyol 1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet serisini sürdürdü.

Düşme hattında yer alan Ekenler Beton Sivasspor'un konuğu olan yeşil-beyazlılar, bu hafta oynanan maçı 4-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.

Goller Berkay, Fernando ve Mustafa'dan

Bodrum Futbol Kulübü, müsabakanın ilk devresini Berkay ve Fernando'nun golleriyle 2-0 önde kapattı.

Yeşil-beyazlılar, ikinci devrede de Fernando ve Mustafa ile gol buldu.

Sivas'tan rahat bir galibiyetle dönen Ege temsilcisi, puanını 27'ye çıkararak play-offtaki yerini sağlamlaştırdı.

Sezona kötü başlayan ve ilk 6 haftada galibiyet dahi alamayan Bodrum FK, son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek vites yükseltti.

DHA Bodrum FK, Sivasspor'u 4-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren kulübün oyuncu ve teknik ekibi soyunma odasında sevinç yaşadı.

DHA Bodrum FK'da Fernando, Ekenler Beton Sivasspor karşısında 4-0 kazanılan maçta gol sevincini yaşıyor.

Sefer Yılmaz: Önemli bir deplasmanı geride bıraktık

Sivasspor maçından 3 puanla ayrılan Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok güzel bir galibiyetti. Üst üste galibiyetlerle toparladık. Genç bir kadromuz vardı. Önemli bir deplasmanı geride bıraktık" dedi.

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Yılmaz, şöyle devam etti: "Çok zorlu bir deplasman diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Sivasspor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Ben de burada antrenörlük yaptım. Burhan hocamız Sivasspor'da futbolculuk dönemi geçirdi. Sivas büyük ve güzel bir camia. En yakın zamanda yeniden toparlanıp yükseleceklerine inanıyoruz"

DHA Trendyol 1'inci Lig'de galibiyet serisini sürdüren Bodrum FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 4-0 yendikten sonra sevinç yaşayan futbolcular.

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