Bigaspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda düşme potasındaki Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek dış sahadaki 3 maçlık yenilgi serisini sona erdirdi ve moral buldu.
Üst üste Denizli İdmanyurdu, Karşıyaka ve Gemlik Sümerbey deplasmanlarından eli boş dönen mavi-beyazlılar, Bucaspor'u yenerek 14 hafta sonunda 26 puana ulaştı ve play-off umudunu sürdürdü.
Sıradaki maç Gaziemir Spor deplasmanı
Bigaspor, ligdeki bir sonraki maçında Gaziemir Spor'a konuk olacak.
Takımda Fatih 7 gole ulaşırken, Berk ve Uğur bu sezonki 2'nci gollerini attı.
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