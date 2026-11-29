Fenerbahçe'de sürpriz kadro değişikliği: Asensio'nun yerine o yazılacak

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kadrosu için değişiklik hazırlığı başladı. Dizinde iki ayrı sakatlık bulunan ve ligin ikinci yarısından önce dönmesi beklenmeyen Marco Asensio'nun yerine yazılacak isim belli oldu.