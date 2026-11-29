Real Madrid'in 10 maçlık galibiyet serisine Alaves son verdi. Madrid kendi sahasında Alaves’e 2-1 kaybetti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez attı.
Real Madrid'in tek golünü 69. dakikada Kylian Mbappe kaydederken, Jude Bellingham 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı. Tüm kulvarlarda üst üste 10 maç kazanan Madrid ekibinin galibiyet serisi bu maçla sona erdi.
Jose Mourinho, karşılaşmanın 60. dakikasında Arda Güler’i oyundan aldı. Arda’nın oyundan çıkmasından sonra sosyal medyada, “Mourinho aslında Barcelonalı, Vini’yi oyundan almaya cesareti yoktu Arda’yı aldı, Arda’yı asla oyundan çıkarmamalısın, Mourinho’nun Arda kararı tam bir saçmalık, Mourinho Bellingham yerine Arda’yı oyundan aldı büyük hata” yorumları yapıldı.
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