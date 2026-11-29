Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Pazar kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta?

Futbolseverleri 29 Kasım Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahaya çıkarken Avrupa'da Everton-Liverpool ve Arsenal-Manchester City maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...