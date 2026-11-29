Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarına hazırlanan Fenerbahçe, orta saha hattını güçlendirmek için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Ngal'ayel Mukau'yu gündemine aldı. Gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile İtalyan devi Napoli, genç futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Mukau'nun ocak ayında Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Galatasaray "Genç Lemina" arayışındaydı

Galatasaray'ın, Mario Lemina ile sözleşme yenilemeden önce orta sahaya dinamizm katacak "genç Lemina" profili için arayışta olduğu dönemde gündemine gelen isimlerden biri de Mukau olmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transferde devreye girmesiyle birlikte sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Bu sezon Lille formasıyla hem Ligue 1'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ter döken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 16 karşılaşmada görev alırken bin 87 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

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