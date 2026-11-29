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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldırım, galibiyeti tribünden destek veren ve gönlü Samsunspor ile atan taraftarlara armağan etti.

Galibiyet taraftara armağan edildi

Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "90 dakika boyunca takımımızın arkasında duran, desteğini ve inancını bir an olsun eksiltmeyen taraftarımıza, aynı zamanda stadyumda olamasa da yüreği bizimle atan büyük Samsunspor ailesine bu galibiyeti armağan ediyorum."

Başkan Yıldırım, mücadeleleri nedeniyle futbolculara ve teknik ekibe de teşekkür etti.

Yıldırım, "Bu mücadele, bu inanç ve bu birliktelik bizi daha güzel günlere taşıyacak." diye konuştu.

DHA Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından galibiyeti taraftara armağan etti

"Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam"

Yıldırım, şöyle devam etti: "Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam. Birlikte daha güçlenecek, yükselişimizi kararlılıkla sürdürecek ve armamızı hak ettiği yerlere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Yıldırım, "Bu yolculukta en büyük gücümüz sizsiniz. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! En Büyük Samsunspor" ifadelerine yer verdi.

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