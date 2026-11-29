TRENDYOL 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında bugün saat 19.00’da deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nün konuğu olacak Kayserispor’u stadyumda 200 taraftar destekleyecek.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bursaspor’un puan kaybettiği haftada galip gelerek yeniden lider olmak istediklerini söyledi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Metro Holding Kayserispor, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla ligde ikinci sırada yer aldı.
Ligin 15’inci haftasında cumartesi günü sahasında SMS Grup Sarıyer’i 3-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karşılaşma bugün saat 19.00’da Ankara Aktepe Stadyumu’nda başlayacak. Takımlarını destekleyecek taraftarlar, saat 10.00’da Kayserispor Buluşma Noktası (KBN) önünde toplanarak 200 kişi halinde başkente hareket etti.
Kendilerine ayrılan deplasman tribünü kontenjanını kısa sürede dolduran Kayserispor taraftarı, Ankara’da takımlarının üç puan alması için itici güç olacak.
Uzunoğlu’ndan liderlikle dönme sözü
Maçı kazanacaklarını düşündüğünü belirten Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Yöneticisi Çetin Uzunoğlu, Keçiören deplasmanına liderliği almak için gittiklerini söyledi.
Kayseri’den 200 kişinin yola çıkacağını, Ankara’daki tayfadan da 25 kişinin katılacağını anlatan Uzunoğlu, “Hedefimiz, bu sene mayıs ayında şampiyonluğu kutlamak, şehrimize şampiyonluğu getirmek.” dedi.
Uzunoğlu, “Kazanıp, şehrimize lider döneceğimize söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Atmosferin güzel olduğunu, şehirde liderlik ve şampiyonluk heyecanı yaşandığını ve kar-kış, yağmur-çamur demediklerini söyleyen Uzunoğlu, bu yollara ve soğuklara alışkın olduklarını dile getirdi.
Keçiörengücü’nün biraz daha ciddi bir rakip olduğunu, play-off iddiası bulunduğunu ve Süper Lig hedefleri olan bir takım olduğunu belirten Uzunoğlu, maçın daha sıkı geçeceğini ifade etti. Uzunoğlu, “Maksimum 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum.” dedi.
Moreno ve Benhur’dan da gol beklediklerini söyleyen Uzunoğlu, hep birlikte, birlik içerisinde omuz omuza vererek şampiyon olacaklarından emin olduklarını da sözlerine ekledi. Uzunoğlu, konuşmasını “Her zaman her yerde Kapalı Kale” diyerek sonlandırdı.
Arısoy: Arkasında duracağız
Maçı 2-0 kazanacaklarını belirten Kayserispor taraftarı Fatih Arısoy, Bursaspor’un dün puan kaybetmesiyle bugünkü maçı alıp liderliği korumak istediklerini söyledi.
Arısoy, tüm Kayseri halkının Kayserispor’u desteklemesini istediklerini belirterek, “Liderliğe oynamamıza rağmen stadımız çok boş.” diye konuştu. Bir Bursa taraftarı kadar olamadıklarını söyleyen Arısoy, “Kayseri halkından ricam stadı doldursunlar.” ifadelerini kullandı.
Sabah erkenden kalkıp hazırlandığını, evini ve ailesini bırakarak maça gittiğini anlatan Arısoy, gece kaçta döneceklerini bilmediklerini de dile getirdi. Sarıyer maçında güzel top oynadıklarını, rakibi dağıttıklarını ve güzel bir maç olduğunu söyledi.
Arısoy, “Biz her maça zaten yenmek umuduyla gidiyoruz.” dedi. Gidip takımı destekleyeceklerini söyleyen Arısoy, “Arkasında duracağız” diye konuştu.
Duran: Sabah ya da gece bizim için çok fark etmiyor
Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Üniversite Sorumlusu Berke Duran ise atmosferin güzel olduğunu söyledi. Kayseri’de kalan abilerini ve kardeşlerini de götürmek istediklerini, kontenjanın sıkıntı olduğunu ve istemedikleri düşük sayılarda gittiklerini anlattı.
Duran, “Sabah ya da gece bizim için çok fark etmiyor. Önemli olan armanın peşinde olmak.” dedi. Son maçı da kazandıklarını belirten Duran, 3 puanla birlikte gidip liderliği alıp geleceklerini söyledi. Maçı 2-1 veya 3-1 kazanacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Duran, “İnşallah gidemeyen abi ve kardeşlerimizin yerine de gırtlak patlatarak 3 puanı alıp geleceğiz” şeklinde konuştu.
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