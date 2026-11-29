Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen frizbi sporcuları, antrenmanlarını düzenli biçimde sürdürürken sporlarının federasyon çatısı altında yapılandırılması ve desteklenmesi çağrısında bulundu.

Haftalık çalışmalarla form tutan sporcular, yaklaşık 17 yıldır bu sporu yapıyor ve sahalarda, sahillerde, çim ya da salon zeminlerinde düzenli olarak bir araya geliyor.

Frizbi hakemsiz ve temassız oynanıyor

Frizbide futbol sahası büyüklüğündeki alanda yedişer kişilik takımlar karşılaşıyor; oyuncular disk elindeyken hareket etmeden paslaşarak rakip sayı bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

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Oyun hakemsiz ve temassız oynanıyor, anlaşmazlıklar sporcular arasında çözülürken centilmenlik ve fair play öne çıkıyor.

DHA Bodrum'da frizbi sporcuları, haftalık antrenmanlarında federasyon çatısı altında yapılandırılma ve destek çağrısını dile getiriyor.

Sporcular destek bekliyor

Ulusal şampiyonada derece elde eden takımlar yurt dışındaki turnuvalara katılabiliyor, sporcular ise maddi imkanların çoğu zaman kendi çabalarıyla sağlandığını ifade etti.

Branşın tanınması, federasyon kurulması ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü yer alabilme hedefleriyle yetkililerden destek beklediklerini dile getirdiler.

Destek bekleyen sporculardan Bodrum’da frizbi takım koçluğu yapan Cem Gürses, "Türkiye'de 20 küsur takım var, üniversitelerde birçok takım var. Bodrum'da ilk takımız diyebilirim, düzenli antrenman ve maç yapan. Takımımızda yaklaşık 40-50 oyuncu var. Aktif her hafta bir 15 kişi toplanabiliyoruz. Dışarıdan katılıma da açık, ücretsiz. Böyle sahalarda buluşabiliyoruz, sahillerde buluşabiliyoruz. Çünkü bu spor sahilde de oynanıyor, çim sahada da oynanıyor, halı sahada da oynanıyor, salonda da oynanıyor. Ülkemizde ulusal şampiyona yapılıyor. Bu ulusal şampiyonada dereceye giren takımlar yurt dışı müsabakalarına yarışmaya hak kazanıyor. Her sene Türkiye'den takımlar gidiyor farklı kategorilerde yarışmaya. Bunlardan aynı zamanda 17 yaş altı takımlarımız oluyor, 24 yaş altı daha genç takımlarımız oluyor ve kulüp takımlarımız oluyor, üniversite takımlarımız oluyor. Herkes farklı şampiyonalara gidiyor" dedi.

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DHA Bodrum'da frizbi sporcuları, antrenmanlarını sürdürürken sporun federasyon çatısı altında yapılandırılması ve desteklenmesi için yetkililerden destek bekliyor.

Federasyon için başvuru yapıldı

Gürses, frizbinin Avrupa'da ve dünyada farklı ülkelerde yapıldığını belirterek, "En büyük sorun burada bu turnuvalara katılabilmek. Çünkü Dünya Federasyonu ve Avrupa Frizbi Federasyonu bizi tanıyor. Türkiye'deki takımları tanıyorlar ama burada destek bulma anlamında herkes kendi cebinden, öğrenciler kendi cebinden ya da bir yerlerden destek, burs bularak gitmeye çalışıyorlar. Kimi zaman gidemiyorlar, o sene iptal oluyoruz. Kimi zaman gidebiliyorlar. En büyük sıkıntımız aslında böyle bir maddi destek, bir federasyonumuzun olmayışı. Sporun maalesef ki federasyon çatısı altında yapılamıyor oluşu. Sadece bir derneğimiz var. 2011 yılında bu derneği kurduk. Federasyon olmadığı için Avrupa Federasyonu, Dünya Frizbi Federasyonu'yla olan yazışmalarda kullandığımız bir dernek. Bu dernek çapında kalması çok yeterli olmuyor. Bunu branş sporu, branşlaştırma yapmak gerekiyor. Bu kadar sporcu, oyuncusu varken, dünyada bu kadar turnuvalara gidiyorken federasyonlaşma yönünde bakanlığa da başvurumuzda bulunduk" ifadelerini kullandı.

DHA Bodrum'da frizbi sporcuları, haftalık antrenmanlarının ardından branşın federasyon çatısı altında yapılandırılması ve destek bulması çağrısında bulundu.

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