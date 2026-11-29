Fenerbahçe Kulübü, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun derneklerle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin haberlerine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Hamzaoğlu'nu gazetecilik sorumluluğundan uzaklaşmak ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmakla suçladı.
Kulübün açıklamasında, Fenerbahçe ortak paydasında birleşmek amacıyla derneklerle düzenlenen toplantının çarpıtılmaya çalışıldığı belirtildi.
Yaşanmamış diyalogların haberleştirildiğini ve söylenmemiş sözlerin kişilere atfedildiğini savunan sarı-lacivertliler, bu yaklaşımın gazetecilik değil, manipülasyon olduğunu ifade etti.
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