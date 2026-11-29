Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Pazar bu akşam kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta?

'Bugün hangi maçlar var?' sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün 29 Kasım Pazar birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahaya çıkarken Avrupa'da Everton-Liverpool ve Arsenal-Manchester City maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...