Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip olurken, karşılaşmanın 67. dakikasında Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Çorum FK'da tribünlerden teknik direktör Burak Yılmaz'a yönelik protestolar yükseldi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, alınan sonuçlara tepki göstererek 41 yaşındaki çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
Tribünlerden gelen tepkilere kayıtsız kalmayan Burak Yılmaz, taraftarlara el ve kol hareketleriyle karşılık verdi.
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