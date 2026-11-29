Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Pazar bu akşam kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. 13.30 | Arca Çorum FK - Kocaelispor | beIN SPORTS 1 16.00 | Eyüpspor - İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS 1 19.00 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK | beIN SPORTS 1

1. Lig'de bugün hangi maçlar var? Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı pazar günü oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. 13.30 | Pendikspor - Iğdır FK | beIN SPORTS 2 16.00 | Antalyaspor - Fatih Karagümrük | beIN SPORTS 2 16.00 | Boluspor - Esenler Erokspor | beIN SPORTS MAX 1 19.00 | Ankara Keçiörengücü - Kayserispor | beIN SPORTS 2

Premier Lig'de bugün hangi maçlar var? İngiltere Premier Lig'de pazar gününün öne çıkan karşılaşması Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak. Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisi de günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. 15.00 | Everton - Liverpool | beIN SPORTS 3 17.05 | Brighton - Newcastle United | beIN SPORTS MAX 2 17.05 | Crystal Palace - Hull City | beIN SPORTS 5 17.05 | Fulham - Bournemouth | beIN CONNECT 17.05 | Sunderland - Tottenham | beIN SPORTS 3 19.30 | Arsenal - Manchester City | beIN SPORTS 3

La Liga'da bugün hangi maçlar var? İspanya La Liga'da 14. hafta karşılaşmaları pazar günü devam edecek. Barcelona deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşırken Celta Vigo da Villarreal'i ağırlayacak. 16.00 | Valencia - Osasuna | S Sport 18.15 | Deportivo La Coruna - Barcelona | S Sport 20.30 | Celta Vigo - Villarreal | S Sport Plus 23.00 | Real Sociedad - Sevilla | S Sport

Serie A'da bugün hangi maçlar var? İtalya Serie A'da pazar günü dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Napoli, Sassuolo deplasmanında puan ararken Juventus ise Como karşısında sahaya çıkacak. 14.30 | Udinese - Fiorentina | S Sport 17.00 | Sassuolo - Napoli | S Sport 20.00 | Roma - Monza | S Sport Plus 22.45 | Como - Juventus | S Sport 2

Bundesliga'da bugün hangi maçlar var? Almanya Bundesliga'da pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken maçında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. 17.30 | Freiburg - RB Leipzig | S Sport Plus 19.30 | Hoffenheim - Augsburg | S Sport Plus 21.30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | S Sport Plus

Fransa Ligue 1'de bugün hangi maçlar var? Fransa Ligue 1'de pazar günü oynanacak karşılaşmalar arasında Lyon-Monaco mücadelesi öne çıkıyor. 17.00 | Auxerre - Marsilya | beIN SPORTS 19.15 | Toulouse - Rennes | beIN SPORTS 5 22.45 | Lyon - Monaco | beIN SPORTS 3

Portekiz Ligi'nde günün maçı Portekiz Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmasında Porto ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. 23.30 | Porto - Sporting CP | beIN SPORTS 2

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