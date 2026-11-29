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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Szoboszlai Liverpool'u öne geçirdi

Hill Dickinson Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip Liverpool, 5. dakikada 1-0 öne geçti.

Dominik Szoboszlai, Everton savunmasının uzaklaştıramadığı topu yaklaşık 20 metreden yerden vuruşla filelerle buluşturdu.

Frimpong kendi kalesine attı

Everton, 25. dakikada eşitliği yakaladı.

Kiernan Dewsbury-Hall'un kullandığı serbest vuruşta Jeremie Frimpong, Jake O'Brien'ın baskısı altında topu kendi kalesine gönderdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da skoru değiştirme çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde 4. beraberliğini alan Liverpool puanını 22'ye yükseltti. Everton ise bu sezon 5. kez berabere kalarak puanını 17'ye çıkardı.

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Ligde gelecek hafta Liverpool, Sunderland'ı konuk edecek. Everton ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

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