Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi bir son dakika şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperi Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."
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