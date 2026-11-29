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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

2 isim sınırda

Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

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Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Eksikler

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, İsmail, Kerem, Oğuz, Greenwood, Vedat.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabete.