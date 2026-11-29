Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin önemine dikkat çeken Belözoğlu, Erzurumspor'un oyun planını değerlendirirken takımının performansına ilişkin de konuştu.

Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak önemli. Özellikle gördüğümüz bazı durumlar var geldiğimiz günden beri. Değişmesini istediğimiz şeyler var, değişen şeyler var. Böyle karşıt planları yüksek bir maçta kazanmak önemli. 3 gün önce bir maç oynadık. Her takımın planı var, bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile bu 5'li oyuna karşı çözüm bulmakta zorlanıyor. Golü bulsak ilk yarıda maç açılacaktı. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyun hantallaştı. Kalemiz getirmedik ilk yarıda ama ikinci yarı golü bulunca oyun rahatladı. Oyun genişleyince beklerimizi içeride konumlandırdık ve gol geldi. Mutlu olduğum yerler fazla, gelişmesini beklediğim yerler var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan. İhtiyacımız var kazanarak devam etmeye. Fenerbahçe her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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"Oyuncularım bunu yenebilir"

Takımının sahada daha hareketli ve reaksiyon gösteren bir oyun sergilemesini istediğini belirten Belözoğlu, futbolcuların üzerindeki baskıya da değindi.

Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Top bize gelince daha koşucu daha reaksiyonel beklediğim bir Fenerbahçe var. Bazı yerlerde bunu yaptık. Hızlı kazandığımız yerler var topu. Karşıt planları yüksek bir maçtan sonra bu maç oyuncular için de kolay değildi. Sezonun beklenenin altında gitmesi, oyuncuların tedirginliğini de getiriyor. Oyuncularım bunu yenebilir, kaliteleri var. Keskin olmamız gerekiyor. İlk yarıda değildik, ikinci yarı daha keskindik."

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