MANCHESTER CİTY'DE GALİBİYET HASRETİ

Manchester City, Premier Lig'de son dört karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. İlk yedi lig maçını kazanan İngiliz devi, devam eden süreçte üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son olarak Fulham ile 1-1 berabere kalan City, Arsenal deplasmanında kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.



