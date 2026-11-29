İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Arsenal - Manchester City maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal evinde Manchester City’i ağırlıyor. Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede iki takım da zirve yarışını yakından ilgilendiren üç puan için sahaya çıkacak.
Premier Lig lideri Arsenal, en yakın rakiplerinden Manchester City karşısında kazanarak puan farkını açmayı hedeflerken konuk ekip ise deplasmanda alacağı galibiyetle yarışa yeniden ortak olmak istiyor.
ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal ile Manchester City arasındaki mücadele, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Emirates Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 12. haftasındaki Arsenal - Manchester City karşılaşması, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele dijital platform üzerinden de takip edilebilecek.
ARSENAL ZİRVEDE, MANCHESTER CİTY TAKİPTE
Premier Lig'de 11 maç sonunda 28 puan toplayan Arsenal, liderlik koltuğunda oturuyor. Mikel Arteta'nın ekibi bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Londra temsilcisi rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 7 gol gördü.
Manchester City ise 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Enzo Maresca yönetimindeki konuk ekip, 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Arsenal ile arasında 6 puan fark bulunan Manchester City, deplasmanda kazanarak zirveyle arasındaki mesafeyi 3 puana indirmek istiyor.
MANCHESTER CİTY'DE GALİBİYET HASRETİ
Manchester City, Premier Lig'de son dört karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. İlk yedi lig maçını kazanan İngiliz devi, devam eden süreçte üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son olarak Fulham ile 1-1 berabere kalan City, Arsenal deplasmanında kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
Arsenal ise ligde son altı maçında 16 puan topladı. Ancak Newcastle United ile 2-2, Borussia Dortmund ile de 1-1 berabere kalan Arteta'nın öğrencileri, son iki karşılaşmasında galibiyete ulaşamadı.
ARSENAL'DE SAKA VE ZUBIMENDI EKSİK
Arsenal'de Bukayo Saka ve Martin Zubimendi'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Kaleci David Raya'nın durumu ise maç öncesinde takip ediliyor. Manchester City'de ise Antoine Semenyo'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.
İKİ TAKIM ARASINDA SON MAÇLAR
Arsenal ile Manchester City, sezon başında Community Shield'de karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleyi Arsenal 3-0 kazanarak kupaya uzandı. İki takımın son Premier Lig karşılaşmasında ise Manchester City, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı.
ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇININ ÖNEMİ
Arsenal, sahasında kazanması halinde Manchester City ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaracak. Konuk ekibin galibiyeti durumunda ise iki takım arasındaki fark 3 puana inecek. Bu nedenle Emirates Stadyumu'ndaki mücadele, sezonun erken döneminde şampiyonluk yarışının gidişatı açısından büyük önem taşıyor.
ARSENAL - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR
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ARSENAL - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
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