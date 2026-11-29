Savaş Balçık, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından yazılı açıklama yaptı.

Karşılaşmada taraftarların teknik direktör Burak Yılmaz'ı istifaya davet etmesi üzerine konuşan Başkan Balçık, kulübe destek olmak için büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve Çorum FK'yı 2. Lig'den Süper Lig'e taşıdıklarını ifade etti.

Balçık: "hiçbir Çorumlu iş insanı yanımızda olmadı"

Balçık, "Bugün sizlere yalnızca bir kulüp başkanı olarak değil, Çorum’a ve Çorumspor’a gönül vermiş bir insan olarak seslenmek istiyorum. Kulübümüze destek olmak için yola çıktığımızda takımımız, 2. Lig’de bir üst lige yükselme mücadelesi veriyordu" diye konuştu.

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Başkan Balçık, "Çorumlu olmamamıza rağmen, şehrimize yaptığımız yatırımların yanı sıra Çorum halkının ortak bir sevinci, ortak bir heyecanı ve ortak bir aidiyet duygusu olsun istedik. Elimizi taşın altına koyduk, sorumluluk aldık ve büyük fedakarlıklarla takımımızı Süper Lig’e taşıdık" dedi.

Balçık, "Üzülerek ifade etmek isterim ki şampiyonluk yolunda verdiğimiz mücadelede hiçbir Çorumlu iş insanı yanımızda olmadı. Ancak şampiyonluk sevincini yaşadığımız gün herkes o fotoğraf karesindeydi" ifadelerini kullandı.

İç saha biletleri ücretsiz sunuldu

Geçen sezon taraftarların tribünleri doldurması için iç saha maçlarının biletlerini ücretsiz yaptıklarını ve tüm maliyetleri üstlendiklerini belirten Balçık, okullarda ücretsiz forma dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

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Balçık, "Çocuklarımız ve gençlerimiz kendi şehirlerinin takımını tanısın, onunla büyüsün, başka şehirlerin takımlarına değil, kendi memleketlerinin takımına gönül versin diye okullarımızda ücretsiz formalar dağıttık" şeklinde konuştu.

Başkan Balçık, "Çorum, Türkiye’nin en iyi stadyumuna sahip olsun diye kulüp tarihimizde eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Tüm bu sorumlulukları tek başımıza üstlenirken hiçbir karşılık beklemedik. Yaptığımız her şeyi Çorum’a ve Çorumspor’a duyduğumuz sevgiyle yaptık" dedi.

"Eleştiriye her zaman saygı duyuyorum"

Balçık, "Ancak bugün, gönül verdiğimiz bu şehrin tribünlerinde, güvenerek göreve getirdiğimiz teknik heyetimizin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcularımızın yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit oluyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Balçık, "Elbette mağlubiyetler hepimizi üzüyor. Eleştiriye her zaman saygı duyuyorum. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığının da bilincindeyim" dedi.

Başarının sevincini birlikte paylaşmak kadar zor günlerde de birbirine sahip çıkmanın önemli olduğuna inandığını belirten Balçık, "Çünkü bir kulübe gerçek anlamda sahip çıkmak, yalnızca kazandığı günlerde değil, kaybettiği günlerde de onun yanında olmayı gerektirir" diye konuştu.

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"Kulübü devretmeye hazırım"

Mağlubiyetlerin üzücü olduğunu ancak zor günlerde de takıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Balçık, Çorum halkına ve taraftarlara seslendi.

Balçık, "Şahsımı fahri hemşehrilik onuruna layık gören kıymetli Çorum halkına ve değerli taraftarlarımıza bütün samimiyetimle ifade etmek isterim; bu kulübü bizden daha iyi yönetecek, şehrinin takımına sahip çıkacak, daha büyük hedefler ortaya koyacak, kulübümüzü bugün ulaştırdığımız noktadan daha ileriye taşıyacak ve memleketinin takımına hiçbir karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa, kulübümüzü bugün hemen devretmeye hazırım" dedi.

Başkan Balçık, "En başından beri söylediğim gibi, bu kulüp bizim değil, Çorum halkınındır. Bizim için önemli olan, bu görevi kimin yürüttüğü değil, Çorumspor’un geleceğidir. Yeter ki bu şehir için emek verenler, sahada ter dökenler, bu arma için mücadele edenler yuhalanmasın. Yeter ki verilen emekler ve yapılan fedakarlıklar bir mağlubiyetin gölgesinde unutulmasın" şeklinde konuştu.

Balçık, "Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır. Ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur. Çorum’a ve Çorumspor’a duyduğum sevgiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.