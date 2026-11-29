Fenerbahçe ve Erzurumspor FK, Süper Lig karşılaşmasına anlamlı bir projeyle çıktı. İki takımın futbolcuları, isimlerinin Türk İşaret Dili parmak alfabesiyle yer aldığı özel tasarım formaları giyerken, maçın ardından imzalanacak formalar açık artırmayla satışa sunulacak ve elde edilen gelir bağışlanacak.
Fenerbahçe Kulübü, erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan özel çalışmalara imza attı.
Bu kapsamda Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı.
Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı.
Karşılaşmada giyilen özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.
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