Çorum FK Başkanı Balçık: "Kulübümüzü devretmeye hazırım"

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, kulübü daha ileriye taşıyacak ve karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa hemen devretmeye hazır olduğunu söyledi.