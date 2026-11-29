Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor'u ağırladığı karşılaşmada Gazze unutulmadı.
Sarı-lacivertli tribünlerde İngilizce olarak açılan pankartta, "Gazze'nin acısı, dünyanın utancıdır" ifadelerine yer verilerek soykırımcı İsrail'in zulmüne sessiz kalınmasına tepki gösterildi.
Tribünler, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin bayrakları ve pankartlarıyla destek mesajı vermişti.
Gürcistan polisinin tribünlerdeki Filistin pankartlarına müdahalesi sırasında yaşanan gerginlik, taraftarların tepkisiyle büyümüştü. Polis ekiplerinin geri çekilmesinin ardından statta Filistin bayrakları dalgalanmış, olaylar uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştı.
Yaşananların ardından Türk kulüpleri birlik olmuş yayımladıkları mesajlarla Beşiktaş'a destek vermişti.
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