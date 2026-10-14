Arda Güler'den 2 asist: Real Madrid'den tarihi geri dönüş
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Roma karşısında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle geri dönüşün mimarlarından oldu. İspanyol devi, 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Roma ile Real Madrid arasında oynanan mücadele, nefes kesen bir geri dönüşe sahne oldu. İtalyan ekibi karşısında 3-1 geriye düşen İspanyol devi, mücadeleyi bırakmayarak sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin 59. dakikasında oyuna dahil olan genç yıldız, takımının geri dönüşünde önemli bir rol üstlendi.
Arda Güler, Real Madrid'in bulduğu üçüncü ve dördüncü gollerde yaptığı asistlerle galibiyete doğrudan katkı sağladı. Oyuna girdikten sonra sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu, kritik anlarda takımının hücum gücünü artırdı.