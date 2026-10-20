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Haritayla tehdit etti

Haritayla tehdit etti

04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Haritayla tehdit etti
Netanyahu.

Netanyahu, İsrail’deki seçimlere iki hafta kala bölgedeki ülkeleri dost ve düşman olarak işaretlediği haritayla sunum yaptı. “İran ve müttefikleri” (Şii ekseni) ile “Sünni Elması” dediği Suudi Arabistan-Pakistan-Türkiye ‘tehdit’ olarak görülürken Yunanistan, GKRY, ayrılıkçı Somaliland ve Sudan’ı terörize eden HDK dostları arasında.

Gazze’de işlediği savaş suçları ve soykırım nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yapılacak seçimler öncesi "Ulusal Güvenlik Stratejisi" olarak nitelediği bölgedeki dost ve rakipler olarak değerlendirdiği bir harita yayınladı. Önceki gece Tel Aviv’de ulusal güvenlik önceliklerini açıkladığı bir basın toplantısı yapan Netanyahu, bölgede dost ve düşman olarak gördüğü ülkeleri ekrana yansıttığı sunumda yer verdiği bir haritayla gösterdi. Konuşmasında “İki ana tehdit” belirleyen Netanyahu, bu tehditlerin “İran ve bölgesel müttefikleri” (Direniş ekseni) ile Suudi Arabistan-Pakistan-Türkiye’ye dost (Sünni Elmas) şeklinde tanımladı.

BAE VE HDK DOST, SURİYE VE TÜRKİYE HEDEF

Netanyahu’nun sunumunda yer verdiği harita 19 Mayıs’ta, Almanya merkezli Friedrich-Ebert-Stiftung internet sitesinde Marc Saxer ve Marcus Schneider imzasıyla yayınlanmıştı. Haritada, “Sünni Elmas”, “Direniş Ekseni” ve “İsrail-BAE Altıgen İttifak” şeklinde üç ana ittifak görülüyor. Sünni Elmas’ta yer alan Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Sudan, Ürdün, Suriye ve Somali ve Direniş Ekseni’nde yer alan İran ve bölgedeki Şii milis grupları, tehdit olarak işaretleniyor. İsrail-BAE Altıgen İttifak’ta yer alan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Etiyopya, ayrılıkçı Somaliland ile Puntland ve Sudan'ı terörize eden Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) dost olarak görülüyor.

İRAN'DA REJİMİ DEVİRMEK ÖNCELİK

27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek açıkladığı sözde güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" sözü veren Netanyahu, İran'ın "nükleer emellerinin" İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını ve "İran rejiminin devrilmesinin" temel stratejik hedef olmaya devam ettiğini savundu. ABD'nin desteği olmaksızın İran'a saldırma seçeneği sorusu karşısında "ABD'ye bağımlı olmadıklarını" savunan Netanyahu, "Gerekli olduğu ölçüde, bağımsız da hareket edeceğiz. Bunu daha önce de yaptık, gerekirse yine yapacağız." sözleriyle yanıt verdi. Gazze konusunda, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda bölgenin yeniden imarına izin vermeyeceği iddiasını yineleyen İsrail Başbakanı, Lübnan'daysa Hizbullah'ı Beyrut yönetiminin silahsızlandırması gerektiğini, aksi takdirde "Gazze ve Lübnan'da işi kendilerinin yapacağı" ifadesiyle saldırı tehdidini yineledi.


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Başlıklar :NetanyahuİsrailFilistin
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Yeni Şafak
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