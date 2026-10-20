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500 bin Gazzeliye yardım kesildi

500 bin Gazzeliye yardım kesildi

04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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500 bin Gazzeliye yardım kesildi
Gazze.

Gazze’de kış öncesi yeni bir felaket tablosu yaşanırken, BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yönelik yardımları sonlandıracağını açıkladı.

Gazze’de Ekim 2025'te sözde ateşkesin duyurulmasından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi. Sıcak yemek dağıtımının da günlük 250 binden 150 bine düşürüldüğünü belirten WFP, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verileceğini açıkladı. Kuruluş, işgal altındaki Batı Şeria'da da finansman yetersizliği nedeniyle yardım sağladığı kişi sayısını 400 binden 200 bine düşürdü. İşgalci İsrail ordusunun 3 yıldır ağır bombardımanlarla yüzde 85’ini yerle bir ettiği Gazze, yeni bir kış mevsimine daha doğal afetlere karşı korumasız bir şekilde giriyor. İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ateşkes ilan etmesine rağmen süreç içerisinde kontrol altında tuttuğu Sarı Hat bölgesinde bulunan neredeyse tüm binaları yerle bir etti. İşgal ordusu, bu süreçte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde bulunan binalara yönelik bombardımanlar düzenleyerek bu binaların da yıkılmasına ya da ağır hasar almasına sebep oldu.

2 MİLYON KİŞİ SIĞINAĞA MUHTAÇ

7 Ekim 2023’te başlayan yoğun bombardımanlar yüzünden ise 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun 1.9 milyonu derme çatma çadırlarda yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), kış öncesi -Gazze’deki duruma ilişkin yayınladığı raporda, Gazze genelinde yaşamaya elverişli sadece 2 bin 300 bina bulunduğunu ve bu binalarda 44 bin civarında Filistinlinin barındığını bildirdi. OCHA’nın raporunda, Gazze genelinde ağır hasar almış, yıkılmak üzere olmasına rağmen sivillerin içine sığındığı 4 bin binanın da tehlike arz ettiği aktarıldı. OCHA’nın internet sitesinde dün yayınlanan rapora göre, Gazze genelinde sivillerin derme çatma çadırlarda yaşaması için oluşturulan 400 mevki bulunuyor ve bu mevkilerin 217’si muhtemel bir yoğun yağışta doğrudan sel felaketine maruz kalabilir. Rapora göre, söz konusu mevkilerdeki çadırlarda yaklaşık 235 bin kişi barınıyor. Gazze’deki çadırlarda yaşayan 1,9 milyon kişiden 1 milyondan fazlasının acilen başka barınaklara taşınması gerektiğine işaret edilen raporda, çadırlardaki sivillere ulaştırılan insani yardımların ihtiyacın sadece yüzde 17’sine yettiği kaydedildi.


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Başlıklar :GazzeFilistinOrta Doğu
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