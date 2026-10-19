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Pep Guardiola'dan Filistin için duygulandıran sözler: Sessiz kalmayacağız

Pep Guardiola'dan Filistin için duygulandıran sözler: Sessiz kalmayacağız

11:26, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:29, 19/10/2026, Pazartesi
AA
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Pep Guardiola'dan Filistin için duygulandıran sözler: Sessiz kalmayacağız
Pep Guardiola

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan Filistin için bir kez daha destek mesajı geldi. Guardiola, Filistin için sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı. Guardiola, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız." diye konuştu.


"Onların hayatları da bizimki kadar değerli"

İnsanlık tarihinde çok karanlık bir dönemden geçildiğini vurgulayan Guardiola, "Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez." ifadelerini kullandı.


"Sessiz kalmayacağız"

Terör devleti İsrail hükümetinin Gazze'de 74 binden fazla insanı öldürdüğünü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ettiğini hatırlatan Guardiola, "Gazze harabeye dönmüşken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri sürüyor. Bu bağlamda bir şeyi hatırlamak önemli; milyonlarca Filistinli mülteci için acı henüz yeni başlamış değil. Onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz. Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenerek büyümemeli. Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Ancak başka yöne bakamayız. Filistin önemlidir. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Şimdi lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin." yorumunu yaptı.


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Başlıklar :GuardiolaFilistinGazze
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