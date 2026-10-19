Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 74 bin 480'e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların güncel bilançosunu açıkladı. Ateşkes ihlallerinin de sürdüğünü belirten Bakanlık, bölgedeki can kaybının 74 bin 480'e ulaştığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 480'e çıktı. Saldırılarda yaralananların toplam sayısının ise 175 bin 539’a ulaştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE 4 CAN KAYBI
Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktardı. Son 24 saatte gerçekleşen ateşkes ihlallerinde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı ve 1 sivilin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.
ATEŞKESİN BAŞLANGICINDAN BU YANA BİN 522 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşanan bilançoya da değinildi. Ateşkes dönemindeki ihlallerde ölenlerin sayısının bin 522’ye, yaralı sayısının 5 bin 421’e yükseldiği, bu süreçte enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının ise 839 olduğu açıklandı.