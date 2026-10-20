İsrail Yunan halkını evsiz bırakıyor

El-Cezire'nin haberine göre bölge sakinleri, özellikle İsrailli yatırımcıların satın aldığı binaların turistik konaklama tesislerine dönüştürülmesinin yerel halkı evlerinden ettiğini savunuyor. Uzun yıllardır sol hareketlerin, öğrenci eylemlerinin ve toplumsal dayanışmanın merkezi olarak bilinen semtte, konutların kısa süreli kiralamalara açılması nedeniyle kiralar yükselirken, düşük gelirli aileler ve göçmenler mahalleden ayrılmak zorunda kalıyor. 69 yaşındaki mimar Tonia Katerini, 1986 yılından bu yana yaşadığı mahalledeki yeni otel ve kısa süreli kiralama işletmelerinin önemli bölümünün İsrailli şirketlerle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Kendi sokağında da İsrailli yatırımcıların iki binayı satın aldığını belirten Katerini, alt katındaki dairenin de bu şirketlerden birine ait olduğunu ifade etti.

SİYONİSTLERE KARŞI SLOGANLAR YAZILDI

Eksarhia sokaklarında bazı binaların cephelerinde “Airbnb bizi evsiz bırakıyor” ve “Siyonistler hoş karşılanmıyor” ifadelerinin yer aldığı sloganlar dikkat çekiyor. Aktivistler, kısa süreli kiralamaların yaygınlaşmasına tepki olarak binaların girişlerindeki şifreli anahtar kutularına ve cephelere kırmızı boya atıyor. Mahalle sakinleri, konutların turistik işletmelere dönüştürülmesinin yerel halkı yerinden ettiğini ve Eksarhia’nın tarihsel kimliğini aşındırdığını savunuyor. İsrailli yatırımcıların öne çıkması ise Filistin'e destek mesajlarının duvarlarda ve balkonlarda görüldüğü semtte tartışmayı daha da hassas hale getiriyor.