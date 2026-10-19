İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Netanyahu hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve ABD yönetimine tepki gösterdi. Netanyahu'nun kendi çıkarları uğruna hareket ettiğini belirten Arakçi, “Netanyahu, İsrail için sonuçları ne olursa olsun -ABD Başkanı'nı saymıyoruz bile- hapse girmemek için için ABD'yi başka bir savaşa sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca “En son 'işi bitirmek' istediğinizde İran daha da güçlenerek çıktı. Şansınızı tekrar denemek ister misiniz? Buyurun. Ama dikkatli olun; bizim de bitmemiş işlerimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

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