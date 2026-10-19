“Zelenski, bu saldırıların ABD dahil küresel dizel piyasalarına ciddi şekilde zarar verdiğini bilerek Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef alıyor. Çiftçiler, besiciler ve her türlü işletme bundan büyük zarar görüyor ancak Rusya buna rağmen dünyaya düşük fiyattan milyonlarca varil dizel gönderiyor. Zelenskiy bunu umursamıyor ve açıkçası Avrupa'nın kendisine verdiği ile sahtekar Joe Biden'ın geçmişte verdiği tüm paralarla birlikte bu savaşı bitirmek istemiyor, muhtemelen hiçbir zaman da istemedi. İki yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi. Ülkesi harabe halinde, topraklarının büyük bir kısmı kaybedildi, denizleri ve okyanusları yok oldu, erkek nüfusu azaldı, yaralandı veya öldü. Bu savaşın bitmesini istiyorum!”