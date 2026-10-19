Ali Çamlı'dan Selçuk Şahin'e sert tepki: "Aklını başına al"
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çamlı, rakip takımın teknik direktörü Selçuk Şahin'i taraftarları tahrik etmekle suçlayarak Türkiye Futbol Federasyonuna çağrı yaptı.
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'in maç sırasındaki tavırlarına tepki gösterdi.
Şahin'in skor 1-0 rakipleri lehineyken taraftarları tahrik ettiğini öne süren Çamlı, yaşananların gözlemci raporuna yansıtılmasını beklediğini belirtti.
Selçuk Şahin'e yönelik eleştirilerini sürdüren Ali Çamlı, şu ifadeleri kullandı:
“Kayserispor seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın Selçuk Şahin. Aklını başına al, işini yap. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin? Buradan federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır. Bir insan ancak bu kadar tahrikkâr ve işinin dışında işlere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler ‘15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım’ diyorsa saygı duyuyorum. Kural budur. Ama Selçuk Şahin aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu, Kayseri’de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin, dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin’i de kınıyorum.”