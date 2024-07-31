İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan,

"İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır"