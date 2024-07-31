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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyen "işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini" söyledi. Pezeşkiyan, “Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarımda taşıyarak gömmek zorundayım" dedi.

10:56 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:05 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı.


Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor"
ifadesini kullandı.

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan,
"İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır"
değerlendirmesinde bulundu.

'İşgal teröristleri pişman edeceğiz'

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı,
"İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir"
ifadelerini kullandı.

İbrahim Suresi'nin 47. Ayetini paylaştı

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den
"Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir"
ayetini paylaştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.


İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.


Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...




#İran
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#İsmail Haniye
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