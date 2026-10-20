Kolombiya’da kaçak altın madeninde facia: 14 ölü
09:21, 20/10/2026, Salı
DHA
Kolombiya
Kolombiya’nın Narino bölgesinde yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kolombiya'da yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kolombiya’nın Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, madende yasa dışı altın çıkarıldığını belirterek, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Özgün
Üsküdar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
Özgün
Sağlık Bakanlığı alımı 2026 detayları: 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı ne zaman yayımlanacak, başvuru şartları neler?
Gündem
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Başlıklar :kolombiyanarinomaden kazasıgöçük