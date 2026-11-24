Kademeli emeklilik 2027’de çıkar mı düzenleme Meclis'e gelir mi? Emeklilikte kademeli olacak mı, yeni gelişme var mı?

8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan ve EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar için kademeli emeklilik modeli, sigorta başlangıç yılına bağlı olarak kademeli bir yaş ve prim düzenlemesi öngörüyor. Mevcut mevzuata göre 2000-2008 yılları arasında işe başlayan kadınlar 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartına tabi bulunurken; kamuoyunda ve TBMM gündeminde tartışılan kademeli emeklilik taslağı yasalaştığı takdirde, 2000 sonrası sigortalılara başlangıç tarihlerine göre yaş ve prim avantajı sunarak emeklilik hakkını kademeli olarak erkene çekmeyi amaçlıyor. EMADDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiği görüşmeler ve siyasi partilerden peş peşe gelen kademeli emeklilik açıklamaları, beklentileri yeniden artırdı. Uzmanlardan ise düzenlemenin kapsamı ve hayata geçirilme ihtimaline ilişkin farklı değerlendirmeler geliyor. Öte yandan emekli maaşı hesaplamasında sistem değişiyor. Peki kademeli emeklilik son durum: 2027’de Meclis'e gelir mi?