TOKİ kiralık konut kurasını ne zaman çekecek? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kura tarihi açıklandı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İstanbul’un 12 ilçesinde hayata geçireceği 1.071 kiralık sosyal konut için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle gözler kura takvimine ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’ü kapsayan kiralık konutlar için noter huzurunda kura işlemi gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ve isim listesi nereden sorgulanacak?
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