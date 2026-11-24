BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin bir haber sitesine açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.

Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörmekte.