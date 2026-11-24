EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli aylığının hesaplanmasında temel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı dikkate alınıyor. Ortalama aylık kazanç, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançların ilgili güncelleme kuralları çerçevesinde değerlendirilmesiyle belirleniyor. Ardından sigortalının tabi olduğu döneme göre aylık bağlama oranı uygulanıyor.

Hesaplamada üç ayrı dönem öne çıkıyor:

1999 öncesi dönem: Bu dönemde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü için aylık bağlama oranı yüzde 70 seviyelerinde uygulanabiliyor.

1999-2008 arası dönem: Aylık bağlama oranlarının hesaplanmasında farklı bir sistem kullanılıyor. İlk 10 yıl için yüzde 35, sonraki yıllar için belirli oranlarda artış esas alınıyor. 25 yılı aşan sürelerde ise her ilave yıl için farklı bir oran uygulanıyor.

Ekim 2008 sonrası dönem: Sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklerle birlikte aylık bağlama oranlarının hesaplanmasında farklı kurallar devreye giriyor. Bu dönemde 25 yıllık çalışma süresi için oran, genel hesaplama örneklerinde yüzde 50 seviyelerinde ele alınabiliyor. Güncelleme katsayısı da aylık hesabını etkiliyor.

Bu oranlar genel çerçeveyi gösteriyor. Gerçek emekli aylığı; sigortalılık statüsü, prim günleri, kazanç geçmişi ve ilgili mevzuata göre belirleniyor.