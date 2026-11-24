



2027 yeniden değerleme oranı Resmî Gazete'de yayımlandı





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğiyle Resmî Gazete'de ilan edildi.





Yüzde 27,83 olarak kesinleşen bu oran, 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarının artışında temel referans kabul edilecek.





Belirlenen oranın doğrudan uygulanması halinde sürücü belgesi, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve kimlik kartı gibi pek çok kalemde yeni yılda artış yaşanacak. Ayrıca silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçları da aynı oranda güncellenecek.



