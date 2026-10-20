Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia neden sadece 5 gün görevde kaldı?

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın göreve başladıktan yalnızca 5 gün sonra ayrılması, ABD kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Amerikan basınında Zacharia'nın görevden ayrılmaya hazırlandığına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Zacharia, X hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı doğruladı. Başkan Donald Trump'ı “nazik, harika, düşünceli ve çalışkan” sözleriyle tanımlayan Zacharia, onunla çalışmayı büyük bir onur olarak nitelendirdi.

Trump, 12 Ekim'de Karoline Leavitt'in yerine göreve getirdiği Zacharia hakkındaki tartışmaların büyümesinin ardından sözcünün görevden ayrılabileceğine ilişkin sinyal vermişti.

Hukuk geçmişine ilişkin açıklamaları tartışmaya neden oldu

Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki performansının olumsuz değerlendirilmesiyle başlayan tartışmalar, kendisini avukat olarak tanıtmasına rağmen ABD'de baro sınavını geçmediğinin ortaya çıkmasıyla büyüdü.

Bir gazetecinin hangi eyalette baro sınavını geçtiğini sorması üzerine Zacharia'nın “Çin'e taşındığımda” yanıtını vermesi de dikkat çekti. Zacharia daha sonra soruyu yanlış anladığını savundu.

Kaliforniya'nın Malibu kentindeki Pepperdine Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Zacharia, eğitimini tamamladıktan sonra eşi Tyler Zacharia ile Çin'e taşındı. Pekin'de ülkenin önde gelen ticaret hukuku bürolarından Zhong Lun'un uluslararası hukuk ekibinde çalıştı.

Trump'ın danışmanları da atamayı sorguladı

CNN'in analizine göre Trump'ın danışmanlarından biri, Zacharia'nın ilk basın toplantısını izledikten sonra “Bu kişiyi incelemeden geçirdiniz mi?” diye sordu.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan Beyaz Saray yetkilileri de Zacharia'nın sözcülük görevi için uygun olup olmadığına ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmadığını öne sürdü.

Muhafazakar medya kuruluşu Newsmax'te yorumcu olarak çalışan Zacharia'nın, başlangıçta Leavitt'in yerine geçebilecek muhtemel isimler arasında görülmediği belirtildi.

Analizde, Trump'ın Zacharia'yı Cumhuriyetçi politikalara verdiği güçlü destek nedeniyle göreve getirdiği değerlendirmesine yer verildi.