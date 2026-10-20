Kim Jong-un hakkında gündem olan iddia: Beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü

BENZER İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ





Kim Jong-un’un sağlık durumu geçmişte de çeşitli iddialara konu olmuştu. Özellikle 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görünmemesi üzerine liderin ağır hasta olduğu, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu karşısına çıkmıştı.





Son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme gelen sağlık iddialarının doğruluğu ise henüz kesinlik kazanmadı.





Kuzey Kore ve Çin makamlarından Kim Jong-un’un hastaneye kaldırıldığı, beyin kanaması geçirdiği veya komada olduğu yönünde resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle liderin sağlık durumuna ilişkin iddialar şimdilik doğrulanmamış bilgiler olarak değerlendiriliyor.