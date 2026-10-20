Kim Jong-un hakkında gündem olan iddia: Beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirerek komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü iddia edildi. Uluslararası basında yer bulan söylentiler henüz doğrulanmazken, Pyongyang ve Pekin yönetimlerinden konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar dünya gündemine taşındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği öne sürüldü. Liderin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Çin’in başkenti Pekin’e götürüldüğü de iddialar arasında yer aldı.
İngiliz gazetesi The Sun’da gündeme getirilen iddialarda, Kuzey Kore’deki sağlık imkânlarının yetersiz kalabileceği gerekçesiyle Kim Jong-un’un Pekin’deki Peking Union Medical College Hastanesi’ne sevk edildiği ileri sürüldü. Ancak iddiaları doğrulayacak resmî bir açıklama veya bağımsız kanıt henüz ortaya konulmadı.
KİM JONG-UN EN SON NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENDİ?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim’de başkent Pyongyang’daki bir savunma müzesini ziyaret etti. Kuzey Kore devlet medyası, söz konusu ziyarete ilişkin görüntüleri 13 Ekim’de yayımladı.
Kim Jong-un’un sağlık durumuyla ilgili söylentilerin ardından gözler, ülkeden gelecek yeni görüntülere ve resmî açıklamalara çevrildi.
BENZER İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kim Jong-un’un sağlık durumu geçmişte de çeşitli iddialara konu olmuştu. Özellikle 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görünmemesi üzerine liderin ağır hasta olduğu, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu karşısına çıkmıştı.
Son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme gelen sağlık iddialarının doğruluğu ise henüz kesinlik kazanmadı.
Kuzey Kore ve Çin makamlarından Kim Jong-un’un hastaneye kaldırıldığı, beyin kanaması geçirdiği veya komada olduğu yönünde resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle liderin sağlık durumuna ilişkin iddialar şimdilik doğrulanmamış bilgiler olarak değerlendiriliyor.