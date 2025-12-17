İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran ve Rusya Batılı ülkeler tarafından hedef alınıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi , resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. İranlı bakan, heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından LAvrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Abbas Arakçi, ABD’nin "güç yoluyla barış" anlayışının küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "İran ve Rusya, Batılı ülkeler tarafından yasa dışı yaptırımlar yoluyla hedef alınıyor. Üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması yasa dışıdır. Rusya’ya, bu yaptırımları yasa dışı bulduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





"Nükleer programdaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"





İran’ın nükleer programına ve uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini vurgulayan Arakçi, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) üye bir ülkedir. Barışçıl nükleer enerji kullanımı ve uranyum zenginleştirme dahil nükleer programdaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Rusya ile nükleer alanda iş birliğimiz devam ediyor ve Moskova, İran’ın barışçıl nükleer programı ile uranyum zenginleştirme hakkını destekliyor" diye konuştu.





"Sahadaki gerçekler değişti"





İsrail’in saldırılarının ardından nükleer programda sahadaki şartların değiştiğine dikkat çeken Arakçi, "İran’ın tesislerine yapılan saldırılar sonrası sahadaki gerçekler değişti. Çerçeve belirlenmeden ve sahadaki gerçekler dikkate alınmadan nükleer tesislerde denetim mümkün değil, çünkü güvenlik ve emniyet riski vardır" dedi.





İran Dışişleri Bakanı Arakçi, üç Avrupa ülkesinin İran’a yönelik yaptırım kararlarıyla müzakere kapasitesini kaybettiğini savunarak, "Bu üç Avrupa ülkesiyle nükleer programımız konusunda görüşmemiz için hiçbir neden, konu ya da kapasite bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.





"Kafkasya’da yabancı güce kesinlikle karşıyız"





Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Kafkasya, Afganistan, Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Abbas Arakçi, "İyi istişarelerde bulunduk. Kafkasya ve Orta Asya’da güvenlik ve istikrarın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerekir. Bu çerçevede ‘3+3’ mekanizmasını önemsiyoruz ve süreci ciddi şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.





Bu mekanizma kapsamında dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısının planlandığını aktaran İranlı bakan, "Kafkasya bölgesinde herhangi bir yabancı gücün varlığına kesinlikle karşıyız ve bu tutumumuzu bölge ülkeleri ile ortaklarımıza da ilettik" dedi.





"Askeri operasyonlarla ulaşamadıklarını, müzakere masasında da başaramazlar"





ABD ile müzakere konusuna da değinen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetimine herhangi bir mesaj göndermediklerini belirterek, "Diplomasi masasını biz terk etmedik aksine ABD, görüşmeler sırasında diplomasiyi ihlal etti. Yaklaşımlarını düzeltip eşit şartlarda müzakereye hazır olurlarsa biz de hazırız. ABD’nin müzakere anlayışı, dikte etmektir. Askeri operasyonlarla ulaşamadıklarını, müzakere masasında da başaramazlar" diye konuştu.





"Ticaret hacmi yüzde 10 arttı"





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasına değinerek, "Bu yıl İran ve Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 10 oranında arttı. İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkisi büyük önem taşıyor. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz. Dışişleri bakanlıkları arasında bir iş birliği mutabakat zaptı da imzaladık" dedi.





Rus Bakan Lavrov, başta Filistin olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler ve İran’ın nükleer programının da ele alındığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) üyesi olarak İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını desteklediklerini ifade etti.





"Avrupa, Trump yönetiminin yapıcı girişimlerini baltalamaya çalışıyor"





Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma çabalarına değinen Sergey Lavrov, "Uluslararası hukukun normlarını zayıflatan tek taraflı yaptırım uygulamalarını kınadık. Bu durum, özellikle Ukrayna krizi kapsamında, Avrupa’nın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yapıcı girişimlerini baltalamaya çalıştığı süreçte açıkça görülmektedir. Avrupa, uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerde daha önce geçerli olan tüm makul norm ve ilkeleri aşarak, Batı tarafından yakın zamana kadar dokunulmaz ilan edilen mülkiyete müdahale etmektedir" şeklinde konuştu.





İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde arabuluculuk rolü konusuna değinen Rusya dışişleri bakanı, "Bu arabuluculuk rolünü dayatmıyoruz, ancak sürecin başlıca tarafı olan İran, böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğuna karar verirse ve Tahran’ın diğer muhatapları da buna itiraz etmezse, elbette biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.











