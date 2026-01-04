Meşru Yemen hükümeti Hadramevt’e yerleşiyor

Suudi Arabistan’ın duruma doğrudan müdahalesinin ardından BAE hükümeti, kuvvetlerinin Yemen’i tamamen terk ettiğini ilan etti. BAE Dışişleri Bakanlığı da dün, Güney Yemen’deki taraflara “Aklı hakim kılma çağrısı” yaptı. GGK’nın bölgeden çekilmemekte ısrar etmesi üzerine başlayan “Vatan Kalkanı” operasyonu kapsamında ise Hadramevt’in en önemli üç şehri Ebyen, Mukalla ve Seiyun’da kontrol sağlandı. Seiyun’daki askeri üs ve hükümet konağında Yemen bayrağı dalgalandıran meşru hükümet güçleri, GGK’ya bağlı kuvvetlerin, Suudi Arabistan uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonrası topluca Mukalla’daki üsleri boşaltarak Aden yönüne doğru gittiğini bildirdi. GGK Başkanı Aydaros el-Zubeydi’nin önceki gün yaptığı iki yıl içinde bağımsızlık referandumu düzenleme teklifi de kabul görmüyor. Güney Yemenli kabileler, Zubeydi’nin çağrısını reddettiklerini açıkladı. Güney Yemen Ulusal Birlik Meclisi Başkanı Hâni el-Yazidi de GGK’nın Güney Yemen’i temsil etmediğini ve ayrılık istemediklerini ilan etti.