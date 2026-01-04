Meşru Yemen hükümeti Hadramevt’e yerleşiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Yemen Geçiş Konseyi (GGK) kuvvetlerinin Aden’deki meşru hükümete rağmen Hadramevt’teki şehirlere yerleşmesi, giderek Güney Yemen’deki bir iç soruna dönüşürken Suudi Arabistan destekli meşru hükümet, bölgede kontrolü sağlıyor.
Suudi Arabistan’ın duruma doğrudan müdahalesinin ardından BAE hükümeti, kuvvetlerinin Yemen’i tamamen terk ettiğini ilan etti. BAE Dışişleri Bakanlığı da dün, Güney Yemen’deki taraflara “Aklı hakim kılma çağrısı” yaptı. GGK’nın bölgeden çekilmemekte ısrar etmesi üzerine başlayan “Vatan Kalkanı” operasyonu kapsamında ise Hadramevt’in en önemli üç şehri Ebyen, Mukalla ve Seiyun’da kontrol sağlandı. Seiyun’daki askeri üs ve hükümet konağında Yemen bayrağı dalgalandıran meşru hükümet güçleri, GGK’ya bağlı kuvvetlerin, Suudi Arabistan uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonrası topluca Mukalla’daki üsleri boşaltarak Aden yönüne doğru gittiğini bildirdi. GGK Başkanı Aydaros el-Zubeydi’nin önceki gün yaptığı iki yıl içinde bağımsızlık referandumu düzenleme teklifi de kabul görmüyor. Güney Yemenli kabileler, Zubeydi’nin çağrısını reddettiklerini açıkladı. Güney Yemen Ulusal Birlik Meclisi Başkanı Hâni el-Yazidi de GGK’nın Güney Yemen’i temsil etmediğini ve ayrılık istemediklerini ilan etti.
DİYALOG KONGRESİ DÜZENLENECEK
GGK ile yaşanan çatışmaların ve referandum ilanının gerilimi artırarak Güney Yemen’de bir iç soruna dönüşmesinin ardından birçok yerel yapı, kabile ve şahsiyetin Yemen Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşerek bütün tarafların katılacağı bir “Ulusal Diyolog Kongresi” gerçekleştirilmesi üzerinde uzlaşı sağladı. El-Alimi de ocak ayında Ulusal Diyalog Kongresi’nin yapılacağını duyurdu. El-Alimi ayrıca, Suudi Arabistan’a bir çağrı yaparak kongrenin başkent Riyad’da gerçekleşmesini istedi. El-Alimi’nin çağrısı üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Yemenli tarafların diyalog kongresini Riyad’da gerçekleştirme talebinden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Açıklamada, Güney Yemenli bütün tarafların ortak arzularının gerçekleşmesi için bütün taraflara kongreye katılma çağrısı yapıldı. Kongre’ye Katar’dan da destek geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Güney Yemenli tüm taraflar kongreye katılmaya davet edildi.
Abdurabbu Mansur Hadi’ye dön baskısı
- Kritik gelişmelerin yaşandığı Güney Yemen’deki sorunun çözümü için dikkat çeken bir çağrı da Yemenli Eski Büyükelçi Ali Ahmed el-Amrani’den geldi. El-Amrani, sorunların ayrılıkçı taleplerle çözülemeyeceğini vurgulayarak, Eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin göreve geri dönerek sorumluluk üstlenmesini istedi. Hadi, Güney Yemen’in 1991 yılında kuzeyle birleşmesi ve 2011 yılında başlayan devrim hareketi sırasında önemli roller üstlenmişti. Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in yetkilerini üstlenen Hadi, 2014 ile 2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürerek kendi isteğiyle görevden çekilmişti.