BAE destekli ayrılıkçı güce operasyon

Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen ordusu Hadramevt bölgesini işgal altında tutan Birleşik Arap Emirlikleri'nin vekil gücü Güney Yemen Geçiş Konseyi (GGK) kuvvetlerine yönelik büyük bir operasyon başlattı. Aden’deki meşru hükümete bağlı kuvvetler tarafından yürütülen operasyon sırasında GGK militanlarının direniş göstermesi üzerine Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları bölgeye bombardıman düzenledi. Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri de Aden Körfezi’ne konuşlanırken, GGK çatışmalarla alakası olmadığını ve saldıran güçlerin kuzeydeki Mareb bölgesinden geldiğini iddia etti.

GGK ÇEKİLMEMEKTE DİRETİYOR

S.Arabistan liderliğinde 2017 yılında Yemen’e müdahale eden Arap Koalisyonu (Meşruiyeti Destekleme İttifakı) tarafından desteklenen Aden’deki meşru hükümetin kontrolünde olan Hadramevt bölgesine GGK’ya bağlı kuvvetlerin girmesi BAE ile koalisyon arasında gerilime sebep oldu. Geçtiğimiz cuma günü, S.Arabistan’ın verdiği ültimatom sonrası BAE’nin Yemen’den çekilmeyi kabul etmesinin ardından meşru hükümet, Hadramevt’teki askeri üsleri almak için bölgeye “Vatan Kalkanı” adı altında bir operasyon başlattı. GGK ise önce meşru hükümetle birlikte bölgeye konuşlanacağını iddia ederken daha sonra durumu incelemek üzere Yemen’e giden Suudi Arabistan heyetini taşıyan bir uçağın Aden’e inişini engelleyerek çözüme katılmamakta diretti.

HAVADAN DENİZDEN ABLUKA

BAE ve GGK’nın boşalttığı askeri üslere yerleşmek üzere bölgeye büyük konvoylar halinde hareket eden hükümet güçleri, dün sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Bunun üzerine S.Arabistan savaş uçakları, GGK’ya ait noktalara hava bombardımanı düzenledi. Bombardımanların Hadramevt’teki 37. Tugay’ı hedef aldığı bildirildi. GGK milislerinin Seyun Havalimanı’daki cephanelikleri bombardımanla imha edildi. S. Arabistan Savunma Bakanlığı da Yemen’den silah kaçakçılığını önlemek için deniz kuvvetlerinin Aden Körfezi’ne konuşlandığını ilan etti. Ayrıca BAE'den gelen her türlü uçağın önce Suudi Arabistan'da kontrolden geçmesini şart koşan bir uçuş yasağı uygulaması başlatıldı.

BARIŞÇIL SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Konuya dair bir açıklama yapan Yemen Başbakanlığı Sözcüsü Mut’ib Baziyad, GGK’yı Hadramevt’te süren barışçıl siyasi geçişi, kendi görüşlerini dayatmak için sabote etmekle suçladı. Baziyad, barış siyasi çözüme dönüş çağrısı yaptı.

GGK'DEN BAĞIMSIZLIK ÇIKIŞI

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi ise bağımsızlık bayrağını açtı. Zübeydi "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurdu.

Fidan, barış için devrede

Fidan, barış için devrede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S.Arabistan ve BAE'yi karşı karşıya getiren Yemen gerilimi için devreye girdi. Fidan, S. Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.












